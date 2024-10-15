Трамп уклонился от вопроса о его телефонных разговорах с Путиным после президентства

Действующий кандидат в президенты США Дональд Трамп не захотел подтверждать или опровергать информацию о телефонных звонках с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как ушел с поста американского лидера еще в 2021 году.

Об этом пишет ЕП со ссылкой на его выступление на Чикагском экономическом форуме во вторник, 15 октября. Белый дом ранее выразил обеспокоенность относительно вероятности подобных контактов.

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Трамп не опроверг, что говорил с Путиным

У Дональда Трампа спросили, действительно ли он разговаривал с российским диктатором после 2021 года. Бывший президент Соединенных Штатов решил не указывать четко на то, ли это правда. Однако, по его мнению, такая возможность была бы полезной.

Ну, я не комментирую это, но скажу вам так: если я это сделал, то это разумный поступок. Если я дружу с людьми, если я могу иметь отношения с людьми, это хорошо, а не плохо, с точки зрения государства,

– заявил он.

После этого он указал, что у Путина якобы 2 тысячи ядерных боеголовок, как и в США. На самом деле их количество достигает по меньшей мере более 5,5 тысяч. В то же время у Соединенных Штатов показатель достигает более чем 5,7 тысяч.

"В России никогда не было президента, которого бы так уважали, но, что более важно или менее важно, я думаю, я приехал в Россию, и люди говорили: он (Трамп – 24 Канал) любит Путина, а Путин любит его", – добавил он.

По его словам, "первое, что я сделал – прекратил строительство "Северного потока-2", о котором до тех пор никто не слышал. Интересно, что в январе 2021 года США в составе оборонного бюджета наложили санкции на оператора "Северного потока-2" при каденции Трампа, но для его утверждения Конгресс преодолел вето президента.

Ранее The Washington Post со ссылкой на книгу редактора Боба Вудворда "Война" писало, что кандидат в президенты США Дональд Трамп имел по меньшей мере один разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в 2024 году. Вероятно, такой разговор мог быть в первые месяцы.