"Как говорил президент, "мы их порвем": Ермак показал фото команды Зеленского
12 апреля 2022 , 16:11Читати новину українською
Источник:телеграм Андрея Ермака
Глава Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал новое фото главы государства с командой. Также Ермак назвал их главную цель.
Напомним, с 24 февраля Украина оказывает достойное сопротивление российским захватчикам. Об основных событиях за эти недели читайте по ссылке.
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Ермак обнародовал фото команды Зеленского
Глава ОП написал, что они работают непрерывно для достижения главной общей цели – победы. Он добавил, что с начала войны эта команда стала силой, которая может преодолеть любые вызовы.
Как говорил Президент, "мы их порвем",
– добавил Ермак.
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