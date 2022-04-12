"Как говорил президент, "мы их порвем": Ермак показал фото команды Зеленского

12 апреля 2022 , 16:11
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Источник:

телеграм Андрея Ермака

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал новое фото главы государства с командой. Также Ермак назвал их главную цель.

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Ермак обнародовал фото команды Зеленского 

Глава ОП написал, что они работают непрерывно для достижения главной общей цели – победы. Он добавил, что с начала войны эта команда стала силой, которая может преодолеть любые вызовы. 

Как говорил Президент, "мы их порвем",
– добавил Ермак.

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Автор: Віта Свірневська