"Говорили 6 минут – и за это время раздалось 15 взрывов": в ЮНИСЕФ рассказали о 12-летнем Саше
3 апреля 2022 , 08:43Читати новину українською
Источник:твиттер UNICEF
Полномасштабное вторжение России изменило жизнь сотен тысяч украинских мальчиков и девочек. Оккупанты буквально воруют у них детство.
В ЮНИСЕФ коротко рассказали историю о 12-летнем Саше, который расстался со своими родителями и дедушкой. Они перевезли мальчика в безопасное место, а сами остались дома в селе под Луганском.
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Саша припомнил недавний разговор с родителями. Всего за несколько минут в трубке раздалось большое количество взрывов
Мы разговаривали 6 минут – и за это время раздалось 15 взрывов, – вспоминает мальчик.
Фото UNICEF
Напомним, из-за войны в Украине, которую развязала Россия, уже погибли 158 детей. Более 400 – пострадали.
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