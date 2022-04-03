"Говорили 6 минут – и за это время раздалось 15 взрывов": в ЮНИСЕФ рассказали о 12-летнем Саше

Полномасштабное вторжение России изменило жизнь сотен тысяч украинских мальчиков и девочек. Оккупанты буквально воруют у них детство.

В ЮНИСЕФ коротко рассказали историю о 12-летнем Саше, который расстался со своими родителями и дедушкой. Они перевезли мальчика в безопасное место, а сами остались дома в селе под Луганском.

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Саша припомнил недавний разговор с родителями. Всего за несколько минут в трубке раздалось большое количество взрывов

Мы разговаривали 6 минут – и за это время раздалось 15 взрывов, – вспоминает мальчик.

Фото UNICEF

Напомним, из-за войны в Украине, которую развязала Россия, уже погибли 158 детей. Более 400 – пострадали.

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