Говорили, что нас наши расстреляют, – русский срочник, которого недавно "не было" в Украине

В России только накануне признали, что в Украине находятся их срочники, хотя до этого это упорно отрицали. Один из таких солдат рассказал, что командование угрожало ему расстрелом.

Российский срочник, которого буквально до 9 марта официально "не было" в Украине, рассказал о себе – откуда он, где служит, а также упомянул об угрозах командования.

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Срочник государства-агрессора об угрозах расстрела

В Украину он приперся 27 февраля. В составе вражеской колонны россиянин ворвался в Новую Каховку. Он посетовал, что якобы хотел вернуться, однако командование в ответ заявило, что "дороги назад нет".

Нам сказали, что нас могут расстрелять наши же люди,

– заявил россиянин.

В завершение он традиционно призвал своих земляков "штурмовать военкоматы, части", ведь войну нужно прекратить.

Русский срочник об угрозах расстрела: смотрите видео