Говорили о поддержке в реабилитации воинов, – Кличко о встрече с чешскими чиновниками

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегацией Чешской Республики и обсудил помощь Украине, в частности в реабилитации военных.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в фейсбуке. О чем говорили чиновники – дальше.

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Чешская сторона заинтересована в реабилитации наших воинов-защитников

Встретился с Правительственным уполномоченным Чешской Республики по восстановлению Украины Томашем Копечным и представителями чешского бизнеса. Говорили о дальнейшем воплощении реформ для приближения Украины к европейским стандартам, возможной поддержке чешской стороны в реабилитации наших воинов-защитников, в том числе и психологической, помощи в развитии медицинской отрасли, инфраструктурном восстановлении и инвестициях в Украину,

– сообщил Виталий Кличко.

Также, по его словам, чешский бизнес заинтересован в сотрудничестве по развитию Киевского метрополитена и сотрудничеству в энергетическом секторе.

Кличко встретился с чешскими чиновниками / Фото фейсбук Виталия Кличко

Раньше сообщалось, что Виталий Кличко встретился с руководителями правящей Социал-демократической партии Германии Рольфом Мютценихом и Ларсом Клингбайлем и обсудил усиление поддержки Украины, в частности, военной.

Также во время Мюнхенской конференции по безопасности Виталий Кличко встречался с американскими сенаторами по усилению помощи нашему государству вооружением.