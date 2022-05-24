Говорили о сюрпризах, которые усилят мощность ВСУ – Резников о результатах "Рамштайна-2"

Министры обороны более 40 стран обсудили военную помощь Украине. 23 мая после саммита состоялась онлайн-встреча Контактной группы, которая стала продолжением сотрудничества, начатого на немецкой авиабазе "Рамштайн". О чем договорились министры по Украине – читайте в статье.

Результатами "Рамштайна-2" поделился министр обороны Алексей Резников в соцсети.

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Резников подчеркнул, что формат встречи на авиабазе Рамштайн был создан благодаря лидерству США, в частности, персонально министру обороны Ллойду Остину III.

Рамштайн становится настоящей коалицией свободного мира в поддержку Украины. Радует, что количество стран-участниц увеличивается, среди континентов не представлена только Антарктида», – подчеркнул министр обороны.

Алексей Резников подчеркнул, что, среди прочего, Украина уже получила подтверждение усиления нашей береговой обороны . В частности речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon ("Гарпун").

Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии и будут неприятны для врага. Но об этом – впоследствии,

– сообщил он.

Украинское военное командование подробно проинформировали международных партнеров о ситуации на фронте и изменениях, произошедших со дня проведения прошлой встречи.

"Мы констатировали прогресс в поставках 155-мм артиллерии и очертили первоочередные потребности украинских защитников… Рассчитываю, что на следующей встрече в июне смогу доложить коллегам о результатах применения оружия , о котором шла речь на встрече 23 мая", – заявил Резников.

Министр обороны поблагодарил всех партнеров и друзей Украины за помощь.

"Мы полны оптимизма, в частности, через лидерство США, которое уже воплощено в законе о ленд-лизе и масштабах помощи. Я выражаю личное спасибо министру Ллойду Остину ІІІ за его работу по поддержке Украины", - добавил он.

Резников подытожил, что все участники встречи "Рамштайн-2" выразили непреклонную поддержку Украине в войне с Россией и выразили восхищение героизмом и профессионализмом наших Вооруженных Сил и стойкостью всего украинского народа.

Ранее Алексей Резников сообщил о системах, которые обсуждали партнеры на Рамштайне-2, которые должны изменить игру на поле боя. О каком именно оружии говорилось – пока неизвестно, но министр проиллюстрировал его эффектно – "Звездой Смерти" из "Звездных войн".

Встреча министров на базе Рамштайн-2: что известно

Министры обороны снова собрались, чтобы обсудить вопросы военной помощи Украине. Говорили о ситуации на фронте, использовании нашей страной международной помощи и насущных нуждах, а также передаче Украине помощи.

В заседании приняли участие 47 глав оборонных ведомств разных стран, в том числе министр обороны Украины Алексей Резников. В частности, в этот раз присоединились Австрия, Босния и Герцеговина, а также Колумбия, Ирландия и Косово.

Остин отметил прогресс, достигнутый после предыдущей встречи, в частности, передачу Австралией, Канадой и Великобританией военной техники Украине.

После встречи 20 стран объявили о новых пакетах помощи безопасности, включая "критически необходимое" вооружение. В частности, Италия, Греция, Норвегия и Польша заявили о новых поставках оружия и боеприпасов для ВСУ. Дания заявила, что предоставит противокорабельные ракеты Гарпун и пусковые установки к ним. Чехия также согласилась передать Украине помощь.

Ллойд Остин объявил, что группа будет встречаться ежемесячно для обсуждения оборонных нужд Украины.

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