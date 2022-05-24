Результатами "Рамштайну-2" поділився міністр оборони Олексій Резніков у соцмережі.

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Резніков наголосив, що формат зустрічі на авіабазі Рамштайн було створено завдяки лідерству США, зокрема персонально міністру оборони Ллойду Остіну ІІІ.

"Рамштайн" стає справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України. Тішить, що кількість країн-учасниць збільшується, серед континентів не представлена тільки Антарктида", – наголосив міністр оборони.

Олексій Резніков наголосив, що, серед іншого, Україна вже отримала підтвердження щодо посилення нашої берегової оборони. Зокрема мова йде про пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon ("Гарпун").

Рішення було знайдено завдяки об’єднанню зусиль декількох наших країн-партнерів. Також йшлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність української армії, і будуть неприємними для ворога. Але про це – згодом,

– повідомив він.

Українське військове командування докладно поінформували міжнародних партнерів про ситуацію на фронті та зміни, які сталися з дня проведення минулої зустрічі.

"Ми констатували прогрес у постачанні 155-мм артилерії та окреслили першочергові потреби українських захисників… Розраховую, що на наступній зустрічі у червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшла мова на зустрічі 23 травня", – заявив Резніков.

Міністр оборони подякував всім партнерам та друзям України за допомогу.

"Ми сповнені оптимізму, зокрема, через лідерство США, яке вже втілене в законі про ленд-ліз та масштабах допомоги. Я висловлюю особисту подяку міністру Ллойду Остіну ІІІ за його роботу з підтримки України", – додав він.

Резніков підсумував, що всі учасники зустрічі "Рамштайн-2" висловили непохитну підтримку Україні у війні з Росією і висловили захоплення героїзмом та професіоналізмом наших Збройних Сил і стійкістю всього українського народу.

Раніше Олексій Резніков повідомив про системи, які обговорювали партнери на “Рамштайні-2”, які повинні змінити гру на полі бою. Про яку саме зброю йшлося – поки невідомо, але міністр проілюстрував її ефектно – "Зіркою Смерті" із "Зоряних воєн".

Зустріч міністрів на базі "Рамштайн-2": що відомо

Міністри оборони знову зібралися, щоб обговорити питання військової допомоги Україні. Говорили про ситуацію на фронті, використання нашою країною міжнародної допомоги та нагальні потреби, а також передачу Україні допомоги.

У засіданні взяли участь 47 глав оборонних відомств різних країн, зокрема міністр оборони України Олексій Резніков. Зокрема, цього разу долучилися Австрія, Боснія та Герцеговина, а також Колумбія, Ірландія й Косово.

Остін відзначив прогрес, досягнутий після попередньої зустрічі, зокрема передачу Австралією, Канадою та Великою Британією військової техніки Україні.

Після зустрічі 20 країн оголосили про нові пакети допомоги безпеки, включно з "критично необхідним" озброєнням. Зокрема, Італія, Греція, Норвегія та Польща заявили про нові постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ. Данія заявила, що надасть протикорабельні ракети "Гарпун" та пускові установки до них. Чехія також погодилась передати Україні допомогу.

Ллойд Остін оголосив, що група зустрічатиметься щомісяця для обговорення оборонних потреб України.

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