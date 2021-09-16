Говорили об олигархах и налогах: Зеленский провел совещание с депутатами и министрами

Владимир Зеленский 16 сентября устроил совещание с представителями Кабмина и нардепами. Во время него обсуждали 2 важные законодательные инициативы – законопроекты об олигархах и наполнении бюджета.

Как рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, председатели профильных комитетов сказали, что на этой неделе завершат подготовку этих документов ко второму чтению.

Важно Обжалование в судах должно быть бесперспективным, – Малюська о законе об олигархах

Рассмотрение законопроекта о олигархов не будут затягивать

Кравчук отметила, что парламентарии не хотели бы затягивать с рассмотрением законопроекта об олигархах.

Поэтому мы ожидаем, что на этой неделе получим положительные заключения профильных комитетов. В частности комитет по нацбезопасности и обороне в пятницу должен принять решение о законопроекте №5599,

– рассказала Кравчук.

Нардеп уточнила, что из более 1200 поправок, внесенных в законопроект, учтут только примерно 200. В основном они касаются уточнений терминологии и кардинально не меняют "архитектуру" законопроекта.

Когда могут рассмотреть законопроект

Евгения Кравчук отметила, что шансы на рассмотрение этого законопроекта в Раде на следующей пленарной неделе "достаточно высоки".

Закон об олигархах: главное

В начале июля 2021 года нардепы поддержали в первом чтении законопроект об олигархах. Его инициатором выступил Владимир Зеленский после одного из заседаний СНБО. Чтобы принять законопроект в целом, необходимо рассмотреть много правок, которые уже подали нардепы.

Для получения статуса олигарха по этой законодательной инициативе, надо отвечать не менее 3 критериям из 4:

занимать высшие государственные должности,

иметь мандат или финансировать политические партии,

владеть или контролировать СМИ,

быть конечным бенефициаром предприятия, что является естественной монополией или иметь активы, превышающие 2 миллиарда гривен.

Интересно Денисова говорит, что законопроект об олигархах противоречит Конституции

О кадровых изменениях

Кравчук сказала, что единственное кадровое вопрос, который поднимался на совещании, – это назначение нового главы правоохранительного комитета Верховной Рады.

Мы также ожидаем, что во вторник мы рассмотрим назначение Сергея Ионушаса на должность главы правоохранительного комитета. Поскольку есть ряд важных законопроектов, которые находятся на рассмотрении этого комитета,

– добавила нардеп.

Она подчеркнула, что нужно, чтобы комитет работал полноценно.