Говорим "нет" усилиям восстановить СССР, – президент Венгрии осудила войну России против Украины

Недавно избранная президент Венгрии Каталина Новак осудила агрессию России против Украины. Во время церемонии инаугурации она выступила с речью, где подняла этот вопрос.

Всего Новак назвала 10 пунктов, в которых изложена позиция Венгрии относительно полномасштабной войны на территории нашего государства. Среди прочего, новый президент Венгрии призвала к расследованию военных преступлений России на территории Украины и безусловному наказанию виновных.

Читайте также Венгрия намекнула, что ей нужно до 750 миллионов евро в обмен на согласие о нефтяном эмбарго

10 пунктов Венгрии по войне России против Украины

По словам Новак, Венгрия осуждает агрессию Путина, в частности, вооруженное вторжение в суверенное государство – Украину. Позицию своей страны новый президент Венгрии в целом вместила в следующие 10 пунктов:

"Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.

Говорим "нет" всем усилиям восстановить Советский Союз .

. Мы, венгры, стремимся к миру внутри нашей страны и в соседних странах, мы не хотим войны.

Требуем расследования и наказания военных преступлений.

Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, однако если это нарушит наши интересы, то мы скажем "нет".

Ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно боролись и постоянно развиваем нашу оборонительную способность.

Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС .

. Готовы идти на жертвы ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников. Вместе с тем не согласимся на решения, которые нанесут венграм больше вреда , чем российскому агрессору.

, чем российскому агрессору. Будем рады стать посредниками между сторонами военного конфликта.

Настаиваем на обеспечении прав живущих в Украине венгров – как раньше, так и сейчас".

Обратите внимание Орбан планирует блокировать санкции против российского патриарха Кирилла

Желание наладить отношения с Польшей

Во время своей инаугурации Каталина Новак отметила, что вскоре приедет с визитом в Польшу, что станет жестом налаживания отношений между Будапештом и Варшавой.

17 мая я уезжаю в Варшаву на встречу с президентом Польши. Уважаемый Анджей Дуда, я благодарю вас за возможность поговорить, как подобает друзьям,

– сказала Новак.

Отмечается, что ранее отказ Венгрии предоставить Украине оружие и ее сопротивление в запланированном ЕС эмбарго на российскую нефть негативно повлияли на отношения между странами.

Не упустите – Анджей Дуда убежден в победе Украины и заверил, что Россия будет платить контрибуцию: смотрите видео