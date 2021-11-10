Говорит, что сожалеет о содеянном: коменданта донецкой "Изоляции" судят в Мариуполе

Бывшему боевику Денису Куликовскому, известному как "Палыч", выбирают меру пресечения. Накануне украинские спецслужбы задержали его в Киеве.

9 ноября подозреваемого доставили в Приморский суд Мариуполя. Его подозревают в причастности к убийствам украинцев в пыточной "Изоляция", в оккупированном Донецке.

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Какую меру пресечения просят прокуроры

Ранее Куликовскому объявили о подозрении по статьям о торговле людьми, нарушении законов войны, создании террористической организации и непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Прокуратура требует поместить мужчину под стражу на 2 месяца.

В ходе судебного заседания задержанный сказал, что признает свою вину. Он утверждает, что сожалеет о том, что натворил.



Куликовскому выбирают меру пресечения / Фото Суспільного

Боевик руководил пыточной в оккупированном Донецке

Подозреваемый руководил местом пыток, в котором оккупанты незаконно удерживали украинцев и жестоко издевались над ним. До начала российской агрессии против Украины это ужасное место было художественным фондом "Изоляция". По словам тех, кому удалось выбраться оттуда живыми, боевики пытают пленных электротоком, имитируют выстрелы, насилуют и сильно бьют.

В подвалах бывшего арт-центра российские наемники удерживают неугодных заложников, военнопленных и тех, кого считают "проукраинскими агентами СБУ". А также своих бывших приспешников, которые, как они считают, предали самопровозглашенную власть Донецка.