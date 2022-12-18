Говорить об отступлении рано: россияне могут готовить ловушку для ВСУ в Херсонской области
Информация об отступлении россиян из некоторых городов левобережья Херсонской области может быть ловушкой. оккупанты, вероятно, хотят принудить ВСУ к определенным действиям.
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин. По его словам, россияне на левом берегу Днепра осуществляют постоянную передислокацию войск из нескольких населённых пунктов.
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Россияне осуществляют постоянную передислокацию войск
"Однако говорить об их отступлении или еще что-то другое, по моему мнению, еще рано", – заявил полковник.
Евгений Ери пояснил, что такие сообщения могут быть информационной ловушкой и оккупанты хотят заставить ВСУ к каким-либо действиям, или же пытаются подготовить ловушку.
Лишь после конкретной оценки ситуации и действий, поскольку враг коварен, тогда будем решать, так это или нет. Поэтому еще есть определенные признаки, что враг пытается ввести нас в заблуждение,
– отметил Ерин.
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- В Генштабе ВСУ 17 декабря сообщили, что оккупанты передислоцируют определенные свои подразделения на левобережье Херсонщины. В частности, россияне отвели часть войск из Каховки и Новой Каховки.
- Активист Владимир Молчанов тоже информировал, что оккупантов стало меньше вдоль линий обороны на левобережье Херсонщины. По его словам, это больше похоже на ротацию.
- Военно-политический обозреватель Александр Мусиенко заявлял, что такое движение оккупантов может быть ловушкой. Он уверен, что в ВСУ это понимают.
- Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский подтверждал информацию, что оккупанты начали перемещать собственные подразделения на левобережье Херсонщины.