Говорить с Путиным – это как торговаться с крокодилом, держащим твою ногу в челюстях, – Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любые мирные переговоры по Украине вероятнее всего терпят крах. По его словам, вести переговоры с Путиным – как говорить с крокодилом.

Борис Джонсон добавил, что иметь дела с Владимиром Путиным это тоже самое, что торговаться с крокодилом, который держит твою ногу в своих челюстях.

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Джонсон о Путине

По словам главы Британии, Путин четко дал понять, что хочет захватить больше территории Украины и может начать новое наступление на столицу страны.

Как вести переговоры с крокодилом, когда он держит ногу в челюстях? Вот с какой сложностью сталкиваются украинцы. Нам просто нужно продолжать соблюдать стратегию, продолжать поставлять им оружие,

– объяснил Джонсон.

Британский премьер-министр добавил, что жизненно важно, чтобы Запад продолжал предоставлять оружие Украине. Он сказал, что мировые лидеры, включая президента США Джозефа Байдена, согласились продолжать предоставлять вооружение Украины, поскольку Россия активировала свои атаки на востоке. В частности, речь идет об артиллерии.

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