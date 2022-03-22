Говорят, что битвы выигрывает армия, а войну – экономика, – Шмыгаль призвал украинцев работать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вновь обратился к украинцам активно работать на экономическом фронте страны. Он напомнил о помощи для бизнеса.

Шмыгаль начал свой пост со следующей фразы: "Говорят, что битвы выигрывает армия, а войну – экономика".

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Глава правительства призывает украинцев работать

Денис Шмыгаль в очередной раз подчеркнул, что сейчас главная задача правительства и всех, кто не находится на передовой – обеспечить победу Украины на экономическом фронте. По его словам, государство должно работать, как и бизнес.

Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы,

– добавил глава Кабмина.

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