Говорят, я крепость, и я держусь: "Азов" показал новые жуткие фото Мариуполя
Источник:"Азов"
С начала марта Мариуполь находится в блокаде противника. В результате обстрелов город фактически разрушен.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в полумиллионном Мариуполе 90% построек уже нет, их просто уничтожили.
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Информационная служба полка "Азов" показала новые фотографии города, который был украшением Донбасса.
Мариуполь сегодня / фото полка "Азов"
Снимки дополнили щемящими словами:
Привет. Я – твой Мариуполь.
Враг выбил мои стеклянные глаза-окна.
Видишь мои почерневшие стены? Он сжег мое тело.
Он разбирает меня на куски – кирпич за кирпичом, потому что ищет душу мою. Моих людей.
Я закрываю их как могу.
Говорят, я крепость.
И я держусь.
Держусь, пока за меня сражаются.
Я должен выдержать.
Напомним, ранее полк "Азов" обратился к жителям Мариуполя, которым удалось уехать из блокадного города. Их просят рассказать миру свою историю, чтобы все знали о преступлениях российских оккупантов. Все истории хотят опубликовать и передать международным организациям, расследующим преступления России в Украине.
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