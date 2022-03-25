Говорят, куда-то исчез Шойгу – может, он захотел посетить Чернобаевку, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение. В нем он отметил профессионализм украинских военных. И проблемы, которые они доставляют российским оккупантам.

Зеленский отметил, что только за последнюю неделю "наши героические Вооруженные Силы нанесли врагу мощные удары, заметные потери". Среди них и потери высшего руководства оккупантов.

"Говорят, куда-то пропал министр обороны России. Интересно, может и он лично захотел посетить Чернобаевку", – заявил Зеленский.

Читайте также ВСУ показали оккупантам, что море не будет спокойным – там будет огонь, – Зеленский

Исчезновение Шойгу и Чернобаевка

В России забили тревогу, ведь с 11 марта перестал появляться на публике министр обороны Сергей Шойгу. 24 марта он якобы находился онлайн на совещании с российским диктатором Владимиром Путиным, но некоторые СМИ предполагают, что это монтаж.

Чернобыевка же стала роковым местом для российских оккупантов. После того как они заняли местный аэропорт, украинские войска десять раз накрывали его артиллерийским огнем. Каждая из таких атак наносила немалые потери врагу. А 25 марта стало известно, что в Чернобаевке погиб генерал-лейтенант и командующий 49-й армией России Яков Резанцев.

Он стал уже седьмым российским генералом, погибшим во время войны против Украины. До этого были лишены жизни:

заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России генерал-майор Андрей Суховецкий,

начальник штаба и первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России генерал-майор Виталий Герасимов,

командующий 29-й армией Восточного военного округа России генерал-майор Андрей Колесников,

командир 150-й мотострелковой дивизии генерал-майор Олег Митяев,

командир 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни генерал-майор Магомед Тушаев,

командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

На России официально подтвердили смерть только Суховецкого.

Смотрите видео обращения Зеленского 25 марта