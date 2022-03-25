Зеленський відзначив, що лише за останній тиждень "наші героїчні Збройні Сили завдали ворогу потужних ударів, помітних втрат". Серед них і втрати вищого керівництва окупантів.

"Кажуть кудись пропав міністр оборони Росії. Цікаво, може і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку", – заявив Зеленський.

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Зникнення Шойгу та Чорнобаївка

На Росії забили на сполох, адже з 11 березня перестав з'являтися на публіці міністр оборони Сергій Шойгу. 24 березня він нібито був присутній онлайн на нараді з російським диктатором Володимиром Путіним, але деякі ЗМІ припускають, що це монтаж.

Натомість Чорнобаївка стала фатальним місцем для російських окупантів. Після того, як вони зайняли місцевий аеропорт, українські війська десять разів накривали його артилерійським вогнем. Кожна з таких атак завдавала чималих втрат ворогу. А 25 березня стало відомо, що в Чорнобаївці загинув генерал-лейтенант та командувач 49-ї армії Росії Яків Рєзанцев.

Він став вже сьомим російським генералом, який загинув під час війни проти України. До цього були позбавленні життя:

заступник командуючого 41-ї армії Центрального військового округу Росії генерал-майор Андрій Суховецький,

начальник штабу та перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії генерал-майор Віталій Герасимов,

командувач 29-ї армії Східного військового округу Росії генерал-майор Андрій Колесников,

командира 150-ї мотострілецької дивізії генерал-майор Олег Мітяєв,

командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні генерал-майор Магомед Тушаєв,

командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

На Росії офіційно підтвердили смерть лише Суховецького.

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