6 января, 13:13
Говорят о более широких гарантиях безопасности: в Париже Зеленский встречается с "Коалицией желающих"

Дарья Смородская

Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом во Франции. Он примет личное участие в заседании "Коалиции желающих". Кроме того запланирована встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном и обед с представителями США.

Встреча "Коалиции желающих" в Париже 6 января: главные заявления

 

13:26, 06 января

Туск заявил, что готовится документ по совместным документам по Украине

Reuters опубликовал видео, на котором премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о документально утвержденной общей позиции США и Европы по Украине, которую могут обнародовать в ближайшие дни.

Туск добавил, что ожидать конкретных резцльтатов от встречи в Париже не стоит ожидать. По его словам, важные документы могут быть подписаны в Вашингтоне.

В Париже вместо этого партнеры обсудят укрепление и объединение европейских и американских позиций по Украине.

Потому что именно такое давление, и только такое давление, может заставить россиян серьезно относиться к вопросу прекращения огня, а затем и мира, 
– сказал Туск.

13:22, 06 января

Какой план визита Зеленского?

  • В Париже Владимир Зеленский проведет отдельную встречу с Эмманюэлем Макроном, а впоследствии состоится их совместная встреча со Стивом Виткоффом и Джерадом Кушнером.
  • В 16:00 должна начаться встреча всех лидеров "Коалиции желающих", она пройдет в закрытом формате.
  • Примерно в 19:45 представители коалиции, в частности лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины, проведут совместную пресс-конференцию.
  • Кроме того запланирован отдельный разговор украинской команды с Кушнером и Виткоффом.
13:22, 06 января

Представители США также уже прибыли в Елисейский дворец, чтобы принять участие в заседании партнеров.

13:17, 06 января

Начальники Генштабов встретились в Париже

Страны-члены "Коалиции желающих" также направили в Париж начальников Генштабов.

Среди участников переговоров – главнокомандующий Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и командующий Вооруженными силами США в Европе Алексус Гринкевич. Командующие из других стран также присутствуют, но в онлайн-формате. В центре внимания разговора есть гарантии безопасности для Украины и шаги для их реализации.

13:08, 06 января

О чем пойдет речь на встрече?

Лидеры "Коалиции желающих" обсудят размещение иностранных войск в Украине после окончания войны, что должны поддержать США. Партнеры планируют договориться о более широких гарантиях безопасности, которые будут юридически утверждены и станут обязательными.

12:42, 06 января

Зеленский прибыл в Париж на встречу с лидерами "Коалиции желающих". Ожидаются также визиты Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.