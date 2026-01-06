Говорят о более широких гарантиях безопасности: в Париже Зеленский встречается с "Коалицией желающих"
Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом во Франции. Он примет личное участие в заседании "Коалиции желающих". Кроме того запланирована встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном и обед с представителями США.
О том, как проходит встреча лидеров и какие заявления от них звучат, читайте в материале 24 Канала.
Встреча "Коалиции желающих" в Париже 6 января: главные заявления
Reuters опубликовал видео, на котором премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о документально утвержденной общей позиции США и Европы по Украине, которую могут обнародовать в ближайшие дни. Туск добавил, что ожидать конкретных резцльтатов от встречи в Париже не стоит ожидать. По его словам, важные документы могут быть подписаны в Вашингтоне. В Париже вместо этого партнеры обсудят укрепление и объединение европейских и американских позиций по Украине. Потому что именно такое давление, и только такое давление, может заставить россиян серьезно относиться к вопросу прекращения огня, а затем и мира, Представители США также уже прибыли в Елисейский дворец, чтобы принять участие в заседании партнеров. Страны-члены "Коалиции желающих" также направили в Париж начальников Генштабов. Среди участников переговоров – главнокомандующий Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и командующий Вооруженными силами США в Европе Алексус Гринкевич. Командующие из других стран также присутствуют, но в онлайн-формате. В центре внимания разговора есть гарантии безопасности для Украины и шаги для их реализации. Лидеры "Коалиции желающих" обсудят размещение иностранных войск в Украине после окончания войны, что должны поддержать США. Партнеры планируют договориться о более широких гарантиях безопасности, которые будут юридически утверждены и станут обязательными. Зеленский прибыл в Париж на встречу с лидерами "Коалиции желающих". Ожидаются также визиты Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Туск заявил, что готовится документ по совместным документам по Украине
Какой план визита Зеленского?
Начальники Генштабов встретились в Париже
О чем пойдет речь на встрече?
Зеленский прибыл в Париж на встречу с лидерами "Коалиции желающих". Ожидаются также визиты Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.