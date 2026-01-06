Говорят о более широких гарантиях безопасности: в Париже Зеленский встречается с "Коалицией желающих"

Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом во Франции. Он примет личное участие в заседании "Коалиции желающих". Кроме того запланирована встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном и обед с представителями США.

О том, как проходит встреча лидеров и какие заявления от них звучат, читайте в материале 24 Канала.

К теме Первый саммит "коалиции желающих" в 2026 году: СМИ узнали, что обсудят лидеры

Встреча "Коалиции желающих" в Париже 6 января: главные заявления