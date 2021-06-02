Скандируют о "числе зверя": верующие УПЦ МП протестуют возле Рады против ID-паспортов

Под зданием Верховной Рады верующие Украинской православной церкви Московского патриархата протестуют против безальтернативного введения ID-паспортов. Участники акции заявляют, что электронный номер – это "число зверя".
Несмотря на дождь в Киеве, прихожане церкви, которая фактически подчиняется стране-оккупанту, собрались на митинг, где выражают свой протест против ID-паспортов.
Читайте также Е-паспорта официально становятся аналогом бумажных – Зеленский подписал закон
УПЦ МП против ID-паспортов
Мы хотим быть рабами Божьими, а не рабами системы,
– говорят участники митинга.
Более того, они считают, что электронный номер – это "число зверя", которое можно наносить на ID-паспорт.Справка. Число зверя (666) – число, которое в христианстве символизирует Сатану в противовес "Божьим" цифрам 1, 3 и 7.
Верующие также принесли с собой плакаты с надписями: "Спасайте детей от опасных Е-идей!", "В смартфоне государство" – это человек без имени и права".
ID-паспорта в Украине: кратко
- Комитет Верховной Рады по правовой политике порекомендовал парламенту принять за основу законопроект №3986.
- Документ предусматривает вывод из оборота бумажных паспортов в форме книжечки и замену их пластиковыми удостоверениями личности.
- Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк отметил, что в управлениях ГТСУ уже заканчиваются бланки бумажных паспортов, а новые давно не изготавливают. Также бумажные паспорта слишком уязвимы к подделке. В частности, в течение 2019 – 2020 годов открыли 17 тысяч производств из-за подделки паспортов.