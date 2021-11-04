Говорю то, что не всем нравится, – Аваков назвал причины своей отставки

Арсен Аваков прокомментировал свое увольнение с должности главы МВД. Спустя почти 4 месяца после своей отставки он назвал ее причины и заявил, что теперь испытывает меньшую нагрузку.

Аваков подчеркнул, что Зеленский пригласил его в команду "как компетентного человека, который может делать это трудное дело". Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Аваков говорит, что "не мог дальше реализовывать свою компетентность"

Комментируя причины своей отставки, Аваков отметил, что работал с командой нового президента более 2 лет. А дальше – увидел, что, видимо, его компетентность не может реализовать себя дальше. Именно это он и назвал причиной увольнения. Мол, не хочет "участвовать в некоторых вещах", с которыми несогласен.

Я непростой человек в общении, если речь идет о компетентных и профессиональных вещах. То есть я умею говорить "нет", а это не всем нравится. Я говорю "так нельзя", а это не всем нравится,

– отметил бывший министр.

И добавил, что за время пребывания на посту министра внутренних дел к нему мог обращаться президент Зеленский и спрашивать, какова его точка зрения по тем или иным вопросам. Аваков утверждает, что мог ответить: "это полная чушь, так делать нельзя". А это, мол, также может не нравиться.

Скандалы с Аваковым и громкие провалы министра

Дело Екатерины Гандзюк, стрельба пьяных полицейских по 5-летнему мальчику Кириллу Тлявову – украинцы неоднократно выражали возмущение от действий или бездействия полицейских. Впрочем, Аваков продолжал оставаться на посту. Наконец, он провел в кресле министра внутренних дел рекордный срок – 7 лет и 4 месяца. Как подсчитали аналитики, за это время ему удалось реализовать лишь 39% обещаний.

Проваленные обещания Авакова

В 2014 году он обещал, что бойцов "Беркута" накажут за расстрел митингующих на Майдане. Однако многие из подозреваемых – до сих пор за границей, а некоторых отпустили под домашний арест.

Когда Виктор Янукович сбежал из Украины, Аваков утверждал, что правоохранители обязательно его задержат. С тех пор уже прошло более 7 лет, а бывший президент до сих пор скрывается в России.

После изнасилования девушки в Кагарлыкском отделении полиции в мае 2020 года Аваков пообещал, что там полностью обновят состав сотрудников. Однако из 30 сотрудников уволили только 9.



Провалы Авакова на посту главы МВД / Инфографика 24 канала

К слову, еще в 2015 году вокруг министра внутренних дел и его сына Александра Авакова разгорелся коррупционный скандал. Он касался поставок в подразделения Нацгвардии тактических рюкзаков по завышенным ценам.