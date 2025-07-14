Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение "Флеша".

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Что будет, если не проверять днища и арки военных авто?

Бескрестнов выложил фото GPS-маячка: трекер, прикрепленный на магните к автомобилю, обнаружили мобильные огневые группы. Он призвал военных быть бдительными и обратился к сотрудникам силовых ведомств.

Проверяйте каждый день днище и арки своих машин на наличие GPS-маячков на магните. Если нашли, то обязательно сообщите командирам, а командиры сообщат дальше. Не будете проверять – финальные точки Ваших постоянных маршрутов станут целями для "Шахедов",

– написал он.



GPS-трекер на магните прикрепляют к авто ВСУ, чтобы отслеживать движение военных / Фото из телеграм-канала "Флеша"

Напомним, недавно писали о новом российском дроне. Его уже окрестили минишахедом, но точное название очередного изделия россиян не известно. Этот БпЛА атакует движущуюся и неподвижную технику.