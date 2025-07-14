Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис "Флеша".

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Що буде, якщо не перевіряти днища та арки військових авто?

Бескрестнов виклав фото GPS-маячка: трекер, прикріплений на магніті до автомобіля, виявили мобільні вогневі групи. Він закликав військових бути пильними і звернувся до співробітників силових відомств.

Перевіряйте кожен день днище та арки своїх машин на наявність GPS-маячків на магніті. Якщо знайшли, то обов'язково повідомите командирів, а командири повідомлять далі. Не будете перевіряти – фінальні точки Ваших постійних маршрутів стануть цілями для "Шахедів",

– написав він.



GPS-трекер на магніті прикріплюють до авто ЗСУ, щоб відстежувати рух військових / Фото з телеграм-каналу "Флеша"

Нагадаємо, нещодавно писали про новий російський дрон. Його вже охрестили мінішахедом, але точна назва чергового виробу росіян не відома. Цей БпЛА атакує рухому та нерухому техніку.