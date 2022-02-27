В ГПСУ напомнили, что желающих выехать за границу на авто не пускают без "зеленой карты"

Многие украинцы пытаются покинуть страну во время войны с Россией на автомобиле. Но иностранные пограничники возвращают их обратно. Поэтому в Госпогранслужбе решили напомнить украинцам, почему так происходит.

Государственную границу ежедневно пересекают десятки тысяч украинцев, которые бегут от войны, которую Россия начала против Украины.

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"В течение последних дней в пунктах пропуска на Львовщине, а именно на границе с Польшей, участились случаи возвращения транспортных средств смежной стороной. Причиной этого является отсутствие полиса страхования "зеленой карты", – сообщили в Госпогранслужбе.

Несмотря на это, Государственная пограничная служба еще раз напоминает, что "зеленая карта" – это обязательный вид страхования для тех, кто намерен ехать за границу на своем автомобиле.

Просим учесть эту информацию при планировании пересечения границы.