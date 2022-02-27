Державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців, які втікають від війни, яку Росія розпочала проти України.

До теми Ситуація на кордоні з Польщею в одному відео

"Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування "зеленої карти", – повідомили в Держприкордонслужбі.

Зважаючи на це, Державна прикордонна служба ще раз нагадує, що "зелена карта" – це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.

Просимо врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону.