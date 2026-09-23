Россия усиливает атаки, – в ГПСУ рассказали о последних ударах по границе

Россия усиливает атаки на логистическую инфраструктуру Украины. В течение последних недель россияне часто пытаются наносить удары с помощью дронов по железной дороге и пунктам пропуска.

Об этом 24 Каналу сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Буквально сегодня был зафиксирован прилет недалеко от Центрального вокзала Киева. По словам Демченко, вороны не перестают наносить удары по железной дороге.

Россия усиливает свои атаки

Как подчеркнул Демченко, российские дроны уже неоднократно проводили атаки на пограничную инфраструктуру. Например, в Одесской области за последнюю неделю было совершено 5 атак по пунктам пропуска. 4 из них – на границе с Молдовой, а еще одна – на границе с Румынией.

В этом контексте стоит упомянуть и атаку вблизи пункта пропуска "Ягодин" на Волыни. Тогда россияне нанесли удар дронами фактически у границы с Польшей. Также другой беспилотник нанес удар по железной дороге в нескольких километрах от границы.

Все это показывает, что Россия не прекращает свои агрессивные действия. Ясно видно, что ей не нужно окончание войны,

– сказал Демченко.

В Госпогранслужбе прокомментировали недавние атаки врага: смотрите видео 24 Канала