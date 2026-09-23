Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Буквально сьогодні зафіксували приліт неподалік від Центрального вокзалу Києва. За словами Демченка, ворон не припиняє бити по залізниці.

Росія посилює свої атаки

Як наголосив Демченко, російські дрони вже неодноразово атакували прикордонну інфраструктуру. До прикладу, на Одещині упродовж останнього тижня було 5 атак по пунктах пропуску. 4 з них – на кордоні з Молдовою, а ще один – на кордоні з Румунією.

В цьому контексті варто згадати й атаку поблизу пункту пропуску "Ягодин" на Волині. Тоді росіяни вдарили дрони фактично біля кордону з Польщею. Також інших безпілотник вдарив по залізниці за кілька кілометрів від кордону.

Все це показує, що Росія не припиняє свої агресивні дії. Чітко видно, що їй не потрібне завершення війни,

– сказав Демченко.

У Держприкордонслужбі прокоментували нещодавні атаки ворога: дивіться відео 24 Каналу