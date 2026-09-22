В ГПСУ объяснили, почему закрывают пункты пропуска во время воздушной тревоги

Россия уже неоднократно наносила удары беспилотниками по пунктам пропуска в различных регионах Украины. В связи с этим пограничники меняют режим работы во время воздушной тревоги.

Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, пропускные операции приостанавливаются.

Нельзя допустить скопления людей

Как подчеркнул Демченко, пограничники учитывают средства поражения, применяемые противником, и скорость их долета до государственной границы. Так, за прошедшие сутки пропускные операции уже приостанавливались в Одесской, Винницкой и Черновицкой областях.

Мы должны не допустить скопления граждан. Опять же, уже 5 раз провели атаки непосредственно на пунктах пропуска в Одесской области. Также были атаки по прилегающей территории. Все это представляет угрозу для жизни и здоровья граждан,

– отметил Демченко.

Почему закрывают пункты пропуска во время воздушной тревоги: смотрите видео 24 Канала

При этом россиян не сдерживает даже граница со странами Евросоюза. Буквально недавно враг запустил дроны вблизи контрольно-пропускного пункта "Ягодин". Тогда один из дронов взорвался в нескольких сотнях метров от самой границы. Тогда также были атаки по железнодорожной инфраструктуре поблизости.

Добавим, что ранее в Госпогранслужбе объяснили, почему Россия начала наносить удары именно по пунктам пропуска. Враг пытается как нанести ущерб гражданскому населению, так и затруднить логистические связи Украины с другими государствами.