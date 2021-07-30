Ежедневно люди имеют возможность пересекать пункты пропуска на общем участке. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Читайте также Никаких официальных сообщений, – в украинском МИДе не подтвердили закрытие границы с Беларусью

На данный момент мы не фиксируем уменьшение пассажиропотока на границе с Беларусью. Он остается на уровне 3,5 – 4 тысяч человек за сутки в обоих направлениях,

– сказал он.

В то же время подчеркнул, что ограничения на период карантина Беларусь ввела еще в 2021 году. По его словам, эти правила иногда меняются, дополняются.

Особенности пересечения границы

Андрей Демченко отметил, что особенностей условий пересечения границы много, как и категорий граждан, кому не запрещен въезд в соседнюю страну, поэтому гражданам стоит заблаговременно и тщательно их изучать.

В частности, по имеющейся информации, среди тех, кому не ограничивается въезд:

иностранцы, являющиеся близкими родственниками, членами супругов, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание или граждане Беларуси.

Спикер ГПСУ добавил: "Стоит учитывать, что для определенных категорий действует необходимость наличия отрицательного результата на COVID и самоизоляция".

Обратите внимание! За полгода 2021 на границе с Беларусью оформили почти 330 тысяч человек, это украинцы и иностранцы. Этот показатель в разы меньше аналогичного прошлогоднего периода (I полугодие 2020 года – 1,275 миллиона человек).

На это повлияла пандемия и меры, которые принимает Украина и Беларусь по недопущению распространения COVID-19.

"Закрытие" границы: что об этом известно

В начале июля диктатор Лукашенко заявил, что Беларусь закрывает границу с Украиной.

В белорусском МИД отметили, что для бизнеса, туризма и перемещения обычных граждан препятствий нет.

Украинские пограничники сообщили, что никаких признаков перекрытия границы с Беларусью нет.

К теме Беларусь продлила запрет на въезд украинцам: кто сможет пересечь границу