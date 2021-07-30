Ежедневно люди имеют возможность пересекать пункты пропуска на общем участке. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
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На данный момент мы не фиксируем уменьшение пассажиропотока на границе с Беларусью. Он остается на уровне 3,5 – 4 тысяч человек за сутки в обоих направлениях,
– сказал он.
В то же время подчеркнул, что ограничения на период карантина Беларусь ввела еще в 2021 году. По его словам, эти правила иногда меняются, дополняются.
Особенности пересечения границы
Андрей Демченко отметил, что особенностей условий пересечения границы много, как и категорий граждан, кому не запрещен въезд в соседнюю страну, поэтому гражданам стоит заблаговременно и тщательно их изучать.
В частности, по имеющейся информации, среди тех, кому не ограничивается въезд:
- иностранцы, являющиеся близкими родственниками, членами супругов, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание или граждане Беларуси.
Спикер ГПСУ добавил: "Стоит учитывать, что для определенных категорий действует необходимость наличия отрицательного результата на COVID и самоизоляция".
"Закрытие" границы: что об этом известно
- В начале июля диктатор Лукашенко заявил, что Беларусь закрывает границу с Украиной.
- В белорусском МИД отметили, что для бизнеса, туризма и перемещения обычных граждан препятствий нет.
- Украинские пограничники сообщили, что никаких признаков перекрытия границы с Беларусью нет.
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