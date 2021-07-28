Однако въезд разрешен определенным группам людей. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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Беларусь продлила ограничения для въезда украинцев

По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Беларуси, остается в силе решение о временной приостановке пересечения госграницы на въезд в страну,

– говорится в сообщении.

Однако ограничения не распространяются на:

иностранцев, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, по пропуску (проездным документам) ООН или проездным документам ЕС. Также – на членов их семей, которые едут с ними;

членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, проводников грузовых вагонов международного железнодорожного сообщения;

иностранцев, которые являются близкими родственниками, супругами, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, или граждан Беларуси;

иностранцев, которые прибывают в Беларусь для получения образования (при предоставлении ими документов или копий документов учреждения образования Беларуси, которые подтверждают цель поездки);

лиц, которые направляются для проведения вакцинации от инфекции COVID-19.

Что этому предшествовало