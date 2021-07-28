В'їзд дозволений певним групам людей. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
До теми Лукашенко наказав закрити кордон з Україною
Білорусь продовжила обмеження для в'їзду українців
За офіційним повідомленням, яке надійшло від посольства України в Білорусі, залишається в силі рішення про тимчасове призупинення перетину держкордону на в'їзд до країни,
– мовиться у повідомленні.
Проте обмеження не поширюються на:
- іноземців, які прямують по дипломатичних і службових паспортах, по пропуску (проїзних документах) ООН чи проїзних документах ЄС. Також – членів їх сімей, що їдуть з ними;
- членів екіпажів повітряних суден, суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад, провідників вантажних вагонів міжнародного залізничного сполучення;
- іноземців, які є близькими родичами, членами подружжя, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Білорусі, або громадян Білорусі;
- іноземців, які прибувають в Білорусь для отримання освіти (при наданні ними документів чи копій документів закладу освіти Білорусі, які підтверджують мету поїздки);
- осіб, які прямують для проведення вакцинації від інфекції COVID-19.
Що цьому передувало
- На початку липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна закриває кордон з Україною.
- Згодом у білоруському МЗС прокоментували заяву Лукашенка про закриття кордону з Україною. Для бізнесу, туризму та переміщення звичайних громадян перешкод немає.
- Українські прикордонники заявили, що жодних ознак перекриття кордону з Білоруссю немає.