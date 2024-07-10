Пограничники задержали 23 нарушителей, которые пыталась пробраться за границу. Они передвигались на зерновозе.
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"Экскурсия" длилась недолго
Группу мужчин к пограничной территории на зерновозе подвез соратник организатора незаконной схемы.
В Молдову они должны были добраться пешком. За переправу все заплатили от 5 до 16 тысяч долларов. Однако пограничникам удалось разоблачить схему и задержать уклонистов.
На всех задержанных составили административные протоколы. Кроме этого, круг причастных к схеме лиц устанавливается.
Ранее стало известно, что мужчина пытался незаконно пересечь границу и спрыгнул с поезда Киев – Чоп, примерно в 2 километрах от рубежа с Польшей. Пограничники обнаружили нарушителя неподалеку железнодорожного пути со сломанной ногой и разбитой головой.
В ГПСУ отмечают, что мужчине порекомендовали спрыгнуть в одном из анонимных телеграм-каналов.