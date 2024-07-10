Прикордонники затримали 23 порушників, які намагалася пробратися за кордон. Вони пересувались на зерновозі.

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"Екскурсія" тривала недовго

Групу чоловіків до прикордонної території на зерновозі підвіз поплічник організатора незаконної схеми.

До Молдови вони мали дістатися пішки. За переправу усі заплатити від 5 до 16 тисяч доларів. Однак прикордонникам вдалося викрити схему та затримати ухилянтів.

На усіх затриманих склали адміністративні протоколи. Крім цього, коло причетних до схеми осіб встановлюється.

Раніше стало відомо, що чоловік намагався незаконно перетнути кордон та зістрибнув із потяга Київ-Чоп, приблизно за 2 кілометри від рубежу з Польщею. Прикордонники виявили порушника неподалік залізничної колії зі зламаною ногою та розбитою головою.

У ДПСУ зазначають, що чоловікові порекомендували зістрибнути в одному з анонімних телеграм-каналів.