ГПУ будет просить Польшу о выдаче подозреваемого в расстреле "Беркута" на Майдане

Генпрокуратура Украины планирует просить Польшу о выдаче подозреваемого в расстреле силовиков во время Майдана в 2014 году Дмитрия Липового, который сейчас скрывается в этой стране.

Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на источник в ГПУ.

Отметим, что Липовый является вторым подозреваемым в убийстве силовиков на Майдане, а первым подозреваемым является Иван Бубенчик.

По информации издания, Липовый подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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Статья, по которой подозревается Липовый, подпадает под "амнистию" майдановцев, введенный законом Верховной Рады от 21 февраля 2014 года. Однако Липовый скрывается от следствия и с января 2018 он был объявлен в розыск. Кроме того, суд дал разрешение на задержание Липового с целью поводу.