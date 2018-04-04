ГПУ проситиме Польщу про видачу підозрюваного у розстрілі "Беркуту" на Майдані

Генпрокуратура України планує просити Польщу про видачу підозрюваного у розстрілі силовиків під час Майдану у 2014 році Дмитра Липового, який наразі переховується в цій країні.

Про це повідомляє видання "Українські новини" із посиланням на джерело в ГПУ.

Зазначимо, що Липовий є другим підозрюваним у вбивстві силовиків на Майдані, а першим підозрюваним є Іван Бубенчик.

За інформацією видання, Липовий підозрюється у посяганні на життя співробітника правоохоронних органів.

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Стаття, за якою підозрюється Липовий, підпадає під "амністію" майданівців, введену законом Верховної Ради від 21 лютого 2014 року. Проте Липовий переховується від слідства і з січня 2018 року його було оголошено в розшук. Окрім того, суд дав дозвіл на затримання Липового з метою приводу.