Розстріл бійців "Беркуту" на Майдані: ЗМІ назвали ім'я другого підозрюваного у справі

Другим підозрюваним у розстрілі силовиків, зокрема "беркутівців", під час Майдану в Києві в лютому 2014 року є Дмитро Липовий. На сьогодні він переховується у Польщі.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на джерело в ГПУ.

Інформація про розшук Липового з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "Особи, які ховаються від органів влади".

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Дії підозрюваного кваліфіковані за кримінальною статтею "Посягання на життя співробітника правоохоронного органу".



Дмитро Липовий

Нагадаємо, 3 квітня ГПУ повідомила про підозру у скоєнні злочину активістові Майдану Іванові Бубенчику, який зізнався, що 20 лютого 2014 року в Києві стріляв із консерваторії по силовиках.