Запобіжний захід активістові Майдану Бубенчику: відома дата засідання суду

Засідання Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу активістові Майдану Іванові Бубенчику відбудеться у четвер, 5 квітня.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на адвоката активіста Ігоря Коржука.

Зазначимо, що 4 квітня Печерський райсуд Києва відхилив клопотання адвокатів Бубенчика про відвід судді у справі.

Засідання призначено на 10:00 завтра, суддя розглядатиме той самий, В'ячеслав Підпалий", – сказав захисник Бубенчика.

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Коржук також зазначив, що наразі він не має інформації щодо ймовірної зміни кваліфікації дій його підзахисного.

Нагадаємо, 3 квітня ГПУ повідомила про підозру у скоєнні злочину активістові Майдану Іванові Бубенчику, який зізнався, що 20 лютого 2014 року в Києві стріляв із консерваторії по силовиках. Ввечері 3 квітня у Печерському райсуді Києва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу для Бубенчика, проте засідання перенесли на невизначений термін.

Хто такий Іван Бубенчик? Він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. Бубенчик також воював на Донбасі у складі батальйону "Дніпро" МВС України. У фільмі "Злам" Бубенчик заявив, що під час подій Майдану 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму ГПУ допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.