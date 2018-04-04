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Мера пресечения активисту Майдана Бубенчику: известна дата заседания суда

57 Читати новину українською
Иван Бубенчик
Иван Бубенчик / Фото из открытых источников

Заседание Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику состоится в четверг, 5 апреля.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката активиста Игоря Коржука.

Отметим, что 4 апреля Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство адвокатов Бубенчика об отводе судьи в деле.

"Заседание назначено на 10:00 завтра, судья будет рассматривать тот самый, Вячеслав Пидпалый", – сказал защитник Бубенчика.

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Коржук также отметил, что в настоящее время он не имеет информации относительно вероятной смены квалификации действий его подзащитного.

Напомним, 3 апреля ГПУ сообщила о подозрении в совершении преступления активисту Майдана Ивану Бубенчику, который признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял с консерватории по силовикам. Вечером 3 апреля в Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для Бубенчика, однако заседание перенесли на неопределенный срок.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Перелом" Бубенчик заявил, что во время событий Майдана 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков с консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся вынудить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма ГПУ допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.

Теги: Новости Украины Евромайдан Иван Бубенчик Печерский суд Киева
Источник: 24 Канал
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