ГПУ вызывает Порошенко на допрос

Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры вызвало Президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу Майдана.

Он запланирован на 7 мая, сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, пишет "Радио Свобода".

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Предварительный допрос Порошенко по делу Майдана состоялся 18 ноября 2016 года. Тогда допрос происходил в течение 6 часов в помещении администрации президента.

"Укринформ" со ссылкой на руководителя управления Сергея Горбатюка сообщает, что следователи планируют допросить Президента по делам 18 февраля и 1 декабря в связи с его дополнительными комментариями, которые он давал в последний период, которых не было во время первого допроса".

Кроме того, следователи хотят, чтобы Порошенко подписал протокол своего допроса, который состоялся в 2016 году в делах Майдана.

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