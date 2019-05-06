ГПУ викликає Порошенка на допит

Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури викликало Президента України Петра Порошенка на допит у справі Майдану.

Він запланований на 7 травня, повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, пише "Радіо Свобода".

Читайте також: Одна з найжорстокіших справ Майдану вже на фінішній прямій: чи покарають винних

Попередній допит Порошенка у справі Майдану відбувся 18 листопада 2016 року. Тоді допит відбувався протягом 6 годин в приміщенні адміністрації президента.

"Укріфнорм" із посиланням на керівника управління Сергія Горбатюка повідомляє, що слідчі планують допитати Президента у справах 18 лютого і 1 грудня у "зв'язку з його додатковими коментарями, які він давав в останній період, яких не було під час першого допиту".

Окрім того, слідчі хочуть, аби Порошенко підписав протокол свого допиту, який відбувся у 2016 році у справах Майдану. Порошенко наразі не підтвердив, що прийде на допит.

Що сталось 1 грудня та 18 лютого 2013-2014 років?"Беркутівці" у ніч із 30 листопада на 1 грудня 2013 року побили студентів, аби їх розігнати. Ця ніч стала переломною.



Найкривавіші дати Майдану – 18-20 лютого 2014 року. Уночі з 18 проти 19 лютого силовикам вдалося захопити барикаду на Хрещатику, підпалити барикаду на вулиці Інститутській, табір протестувальників і Будинок профспілок. Єдиним бар'єром між силовиками і протестувальниками, яких витіснили до сцени на Майдані, став вогонь, який протестувальники підтримували усіма підручними засобами, а силовики гасили водометами.



Всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 загинули – вони Герої Небесної Сотні. За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.