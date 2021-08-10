В то же время в некоторых областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие опасные метеорологические явления в Украине пройдут в среду, 11 августа.

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Какие области накроет непогода

Опасность оценили как первый (желтый) уровень. В юго-восточной части Украины пройдут грозы. В отдельных районах некоторых областей можно будет наблюдать град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Также в ГСЧС предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. В частности говорится о всех восточных регионах и таких областях:

Черновицкой;

Хмельницкой;

Винницкой;

Житомирской;

Киевской;

Сумской;

Полтавской.

Риск возникновения пожаров 11 августа чрезвычайно высоким будет также на временно оккупированном полуострове Крым.

Обратите внимание! В ГСЧС говорили также о штормовом предупреждении в Украине во вторник, 10 августа.



Прогноз погоды в Украине на 11 августа / Карта Укргидрометцентра

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