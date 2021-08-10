В то же время в некоторых областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие опасные метеорологические явления в Украине пройдут в среду, 11 августа.
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Какие области накроет непогода
Опасность оценили как первый (желтый) уровень. В юго-восточной части Украины пройдут грозы. В отдельных районах некоторых областей можно будет наблюдать град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Также в ГСЧС предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. В частности говорится о всех восточных регионах и таких областях:
- Черновицкой;
- Хмельницкой;
- Винницкой;
- Житомирской;
- Киевской;
- Сумской;
- Полтавской.
Риск возникновения пожаров 11 августа чрезвычайно высоким будет также на временно оккупированном полуострове Крым.
Прогноз погоды в Украине на 11 августа / Карта Укргидрометцентра
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