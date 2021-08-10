Водночас у деяких областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі небезпечні метеорологічні явища в Україні пройдуть у середу, 11 серпня.

До теми Прогноз погоди на 10 серпня: лише у трьох областях буде сонячно, інші регіони накриє негода

Які області накриє негода

Небезпеку оцінили як перший (жовтий) рівень. У південно-східній частині України пройдуть грози. В окремих районах деяких областей спостерігатимуть град та шквали із швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Також у ДСНС попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема мовиться про всі східні регіони та такі області:

Чернівецьку;

Хмельницьку;

Вінницьку;

Житомирську;

Київську;

Сумську;

Полтавську.

Ризик виникнення пожеж 11 серпня надзвичайно високим буде також на тимчасово окупованому півострові Крим.

Зверніть увагу! ДСНС попереджала також про штормове попередження в Україні у вівторок, 10 серпня.



Прогноз погоди в Україні на 11 серпня / Карта Укргідрометцентру

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