Сухо та сонячно буде лише на Одещині, Волині та Рівненщині. Ці області негода омине.

Важливо Грози, град і потужний вітер – в Україні оголосили штормове попередження

На Західній Україні погода буде прохолодна та похмура. У другій половині дня синоптики прогнозують дощі з грозами. Температура повітря становитиме +24...+26 градусів. На сході ж буде значно тепліше – до +30...+32 градусів. Разом з тим дощі та грози вируватимуть і у східних регіонах.

Мешканцям півночі України також треба готуватися до грози. Негода там вируватиме у другій половині дня. Крім того, у регіоні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Повітря там прогріється до +27...+29 градусів. Південні області будуть у полоні негоди лише частково. Сонячно та сухо буде на Одещині, а от в інших областях слід чекати опадів. Стовпчики термометрів покажуть +30...+32 градуси.

Вранці небо у Києві буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Можливі незначні опади. Температура повітря становитиме +28...+30 градусів.

Прогноз погоди у містах України на 10 серпня

Ужгород – +27...+29

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +26...+28

Вінниця – +27...+29

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +28...+30

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +30...+32

Київ – +28...+30



Погода в Україні 10 серпня / Дані Укргідрометцентру