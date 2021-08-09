Сухо та сонячно буде лише на Одещині, Волині та Рівненщині. Ці області негода омине.
Важливо Грози, град і потужний вітер – в Україні оголосили штормове попередження
На Західній Україні погода буде прохолодна та похмура. У другій половині дня синоптики прогнозують дощі з грозами. Температура повітря становитиме +24...+26 градусів. На сході ж буде значно тепліше – до +30...+32 градусів. Разом з тим дощі та грози вируватимуть і у східних регіонах.
Мешканцям півночі України також треба готуватися до грози. Негода там вируватиме у другій половині дня. Крім того, у регіоні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Повітря там прогріється до +27...+29 градусів. Південні області будуть у полоні негоди лише частково. Сонячно та сухо буде на Одещині, а от в інших областях слід чекати опадів. Стовпчики термометрів покажуть +30...+32 градуси.
Вранці небо у Києві буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Можливі незначні опади. Температура повітря становитиме +28...+30 градусів.
Прогноз погоди у містах України на 10 серпня
Ужгород – +27...+29
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +26...+28
Вінниця – +27...+29
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +28...+30
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +30...+32
Харків – +30...+32
Київ – +28...+30
Погода в Україні 10 серпня / Дані Укргідрометцентру