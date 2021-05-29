Град и шквалы: синоптики предупредили, что Украину накроет непогода

В субботу, 29 мая, большинство регионов Украины накроют грозы. Кроме того, синоптики прогнозируют град и шквалы.
Грозы и град прогнозируют в большинстве южных и центральных регионах, а также – в Сумской и Харьковской областях. Там І объявили – желтый – уровень опасности.
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Скорость ветра в "желтых" территориях составит – 15 – 20 метров за секунду.
Между тем в Карпатах ясно. Ветер – северо-западной. Его скорость достигает лишь 2 – 3 метра в секунду. На вершине Черногоры зафиксировали +1 градус. В то же время там до сих пор лежит снег.
Детали
- В течение дня, 29 мая, в южных и восточных прогнозируют настоящее летнее тепло. Рекордсменкой станет Луганская область. Температура воздуха там прогреется до + 28 градусов.
- На Западе будет довольно прохладно. Средняя температура воздуха там составит +15...+16 градусов.
- По данным синоптиков, с 31 мая погода в Украине улучшится. На большинстве территорий будет ясно.