Град и шквалы: синоптики предупредили, что Украину накроет непогода

В субботу, 29 мая, большинство регионов Украины накроют грозы. Кроме того, синоптики прогнозируют град и шквалы.

Грозы и град прогнозируют в большинстве южных и центральных регионах, а также – в Сумской и Харьковской областях. Там І объявили – желтый – уровень опасности.

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Скорость ветра в "желтых" территориях составит – 15 – 20 метров за секунду.

Между тем в Карпатах ясно. Ветер – северо-западной. Его скорость достигает лишь 2 – 3 метра в секунду. На вершине Черногоры зафиксировали +1 градус. В то же время там до сих пор лежит снег.

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