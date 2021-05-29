Грози та град прогнозують у більшості південних та центральних регіонах, а також – у Сумській та Харківській областях. Там оголосили І – жовтий – рівень небезпеки.

Зауважте Через негоду понад 100 міст і сіл залишилися без світла: в яких областях

Швидкість вітру у "жовтих" територіях становитиме – 15 – 20 метрів за секунду.

Тим часом у Карпатах ясно. Вітер – північно-західній. Його швидкість сягає лише 2 – 3 метри за секунду. На вершині Чорногори зафіксували +1 градус. Водночас там досі лежить сніг.

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