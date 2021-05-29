Грози та град прогнозують у більшості південних та центральних регіонах, а також – у Сумській та Харківській областях. Там оголосили І – жовтий – рівень небезпеки.
Зауважте Через негоду понад 100 міст і сіл залишилися без світла: в яких областях
Швидкість вітру у "жовтих" територіях становитиме – 15 – 20 метрів за секунду.
Тим часом у Карпатах ясно. Вітер – північно-західній. Його швидкість сягає лише 2 – 3 метри за секунду. На вершині Чорногори зафіксували +1 градус. Водночас там досі лежить сніг.
Деталі
- Упродовж дня 29 травня у Південних та Східних прогнозують справжнє літнє тепло. Рекордсменкою стане Луганська область. Температура повітря там прогріється до +28 градусів.
- На Заході буде доволі прохолодно. Середня температура повітря там становитиме +15...+16 градусів.
- За даними синоптиків, з 31 травня погода в Україні покращиться. На більшості територій буде ясно.