Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что такая пропагандистская картинка может быть выгодна только России. Такие рисунки созданы специально для манипуляции общественным мнением французов.

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Российский след

Участники движения не только нарисовали граффити, а положили рядом настоящие гробы. По словам Буряченко, в этой ситуации точно присутствует российский след, якобы, "если Франция будет активно участвовать в российско-украинской войне, то французы вернутся в гробах".

А кому еще выгодна такая пропагандистская картинка, кроме России? Все же довольно очевидно. Это не нужно даже гипотетическому Ирану, Северной Корее или еще кому-то. Бенефициаром этого является одна страна – Россия,

– подчеркнул политолог.

Буряченко рассказал, что такое событие – это подготовленное клише, а не просто идея с рисунком на стене. Это спланированная акция, к которой готовились. Такие рисунки, благодаря российским агентам, могут скоро появиться по всему Парижу, создавая определенное общественное мнение, псевдо сопротивление со стороны Франции.

Очень хорошо, что задержали этих трех исполнителей, граждан Молдовы, где в Приднестровье остается также тотальное российское влияние. Поэтому все становится очевидным, не на уровне догадок, что здесь вовлечена Россия и ее ИПСО,

– отметил политолог.

Еще один вброс Кремля

Буряченко обратил внимание на один нюанс – кроме этих граффити, были еще одни с надписями "Верните выборы в Украину". Таким образом Россия пытается спекулировать на избирательном процессе, чтобы французы, как граждане демократического государства, задавали себе вопрос, почему в Украине нет выборов.

Французы и граждане других стран по всему миру много воспринимают через телевидение, интернет именно пропаганды России. Москва вливает миллиардные суммы для того, чтобы создавать общественное мнение,

– добавил политолог.

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