Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що така пропагандистська картинка може бути вигідна лише Росії. Такі малюнки створені спеціально для маніпуляції суспільною думкою французів.

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Російський слід

Учасники руху не лише намалювали графіті, а поклали поруч справжні труни. За словами Буряченка, в цій ситуації точно є присутній російський слід, буцімто, "якщо Франція буде активно брати участь у російсько-українській війні, то французи повернуться в гробах".

А кому ще вигідна така пропагандистська картинка, крім Росії? Все ж доволі очевидно. Це не потрібно навіть гіпотетичному Ірану, Північній Кореї чи ще комусь. Бенефіціаром цього є одна країна – Росія,

– підкреслив політолог.

Буряченко розповів, що така подія – це підготовлене кліше, а не просто ідея з малюнком на стіні. Це спланована акція, до якої готувались. Такі малюнки, завдяки російським агентам, можуть скоро з'явитись по всьому Парижу, створюючи певну суспільну думку, псевдо спротив зі сторони Франції.

Дуже добре, що затримали цих трьох виконавців, громадян Молдови, де в Придністров'ї залишається також тотальний російський вплив. Тому все стає очевидним, не на рівні здогадок, що тут залучена Росія та її ІПСО,

– зауважив політолог.

Ще один вкид Кремля

Буряченко звернув увагу на один нюанс – крім цих графіті, були ще одні з написами "Поверніть вибори в Україну". У такий спосіб Росія намагається спекулювати на виборчому процесі, щоб французи, як громадяни демократичної держави, ставили собі питання, чому в Україні немає виборів.

Французи та громадяни інших країн по всьому світу багато сприймають через телебачення, інтернет саме пропаганди Росії. Москва вливає мільярдні суми для того, щоб створювати суспільну думку,

– додав політолог.

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