В Мельбурне художник зарисовал свое провокационное граффити с украинским и российским солдатами

Накануне немалого шума наделало граффити, нарисованное художником в австралийском Мельбурне. На нем изображены обнимающиеся украинский и российский военные.

Соответствующий рисунок, появившийся в австралийском Мельбурне, очень разозлил общественность, ведь считается недопустимым. Ведь российские солдаты ежедневно убивают гражданское население в Украине как с артиллерии, так и с других видов вооружения.

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Рисунок пришлось убрать

Над граффити работал художник Питер Ситон, известный под именем CTO. Он рассказал, что работал над устранением рисунка "Мир до того, как он распался в клочья" с позднего вечера воскресенья 4 сентября до 2 ночи 5 сентября.

Причиной этого стало осуждение среди проживающих в Мельбурне украинцев. Они подчеркнули, что недопустимо, чтобы жертва и насильник обнимались. Еще и сейчас, когда война в Украине продолжается, а наши военные кровью и потом борются за каждый клочок земли. Кроме того, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко отметил, что эта работа "крайне оскорбительна".

Президент отделения Ассоциации украинцев Нобл-Парк в штате Виктория Лиана Слипецки озвучила требование украинцев Мельбурна. Все они считают, что просто зарисовать граффити недостаточно.

Это действительно не выигрыш, потому что он все равно собирался закрасить его после того, как собрал все эти пожертвования,

– сказала она.

Ситон продает NFT со своими граффити. Средства, собранные от их продаж, он обещает направить на организацию World Beyond War.

"То, что я хотела бы увидеть сейчас, – это признание художником того, что он усвоил урок. Выйти и посоветоваться с украинским обществом, а потом пойти вопреки их желаниям, для меня означает невежество, а также просто отсутствие сострадания. Похоже, он просто хотел поднять свой собственный профиль (в соцсетях – 24 канал)", – отмечает Слипецки.

Художник извинился перед украинцами

Ситон не только избавился от граффити, но и извинился перед украинцами. В то же время он объяснил, почему именно такой рисунок решил сделать. Художник отметил, что пытался "донести человеческий элемент до обеих этих фракций, которые враждуют". Но именно это и возмутило украинцев. Ведь наше государство не просто враждует с россией. Мы больше полугода боремся за каждый клочок земли, который захватили оккупанты.

В то же время можно выявить и положительную сторону в скандале, связанном с этим граффити. Как отметил Стефан Романов из Австралийской федерации украинских организаций, этот случай продемонстрировал, что поддержка не утихает. Австралийцы по-прежнему на стороне Украины, которая продолжает бороться за свою свободу.

Мы все хотим, чтобы война закончилась, но здесь есть агрессор, и нельзя ставить в одну категорию агрессора и украинцев, воюющих на родной земле,

– подчеркнул он.

Заметим, что художественный коллектив Art 4 Ukraine общался с художником до появления граффити. Ему объяснили, что такой рисунок будет нечувствительным. Но художника это не остановило, поэтому он решил рисовать это граффити дальше.

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