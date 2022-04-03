График эвакуационных поездов на 3 апреля

3 апреля 2022 , 06:14
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Источник:

"Укрзализныця"

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов, которые будут курсировать в воскресенье 3 апреля. Кроме того, сообщили и расписание международных рейсов.

Обратите внимание, что время отправки может меняться. Добавим, что "Укрзализныця" не ограничивает право на передвижение, но приоритет при посадке предоставляют детям, женщинам и пожилым людям.

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Эвакуационные поезда на 3 апреля

Краматорск

  • 13:00 – №274/273 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – №276/275 Краматорск – Львов;

Другие:

  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая;
  • 16:10 – 7931 Покровск – Днепр;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Международные эвакуационные рейсы на 3 апреля

Обратите внимание: билеты в Чехию на 3 апреля отсутствуют.

Польша

  • 07:10 – 35/36 Львов – Перемышль*;
  • 08:30 – 715/716 Киев – Пас-Винница* (11:25) – Перемышль*;
  • 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин);
  • 17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин);
  • 18:22 – 35/36 Одесса – Перемышль*;
  • 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*;

* билеты в продаже.

Словакия

  • 11:35 № 8661 Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 13:49);
  • 16:50 № 961 Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 18:13);

Венгрия

  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп-Захонь*;
  • 12:30 – №33 Мукачево – Будапешт;
  • 16:30 – №32521 Мукачево – Будапешт;

* билеты в продаже.

Румыния

  • 23:23 – Одесса – Измаил – Исакча (Румыния).

Австрия:

  • 14:07 – №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена*.

* билеты в продаже.

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Автор: Анастасія Кушпіт