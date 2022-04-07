График эвакуационных поездов на 7 апреля

7 апреля 2022 , 06:25
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Источник:

Укрзализныця

Сегодня, 7 апреля, Укрзализныця осуществится ряд эвакуационных рейсов: международных и внутри Украины.

Такую информацию, а также график поездов обнародовала Укрзализныця на своем сайте. 

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График эвакуационных поездов на 7 апреля

Краматорск:

  • 10:00 – 274/273 Краматорск – Львов
  • 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов
  • 18:00 – 278/277 Краматорск – Львов

Покровск:

  • 12:00 – 7933 Покровск – Пятихатки
  • 13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
  • 14:00 – 7935 Покровск – Пятихатки
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

Другие:

  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
  • 17:00 – 7731 Пятихатки – Львов
  • 19:00 – 7733 Пятихатки – Львов
  • 20:00 – 236/235 Черновцы – Кривой Рог
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

График международных эвакуационных рейсов на 7 апреля

Польша:

  • 07:10 – 35/36 Львов – Пшемышль*
  • 08:30 – 715/716 Киев – Пас-Винница* (11:25) – Пшемышль*
  • 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 18:22 – 35/36 Одесса – Пшемышль*
  • 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*

* билеты в продаже

Словакия:

  • 11:35 № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп - Чиерна-над-Тисоу  –  Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия:

  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

* билеты в продаже

Чехия:

  • Билеты отсутствуют

Румыния:

  • 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Австрия:

  • 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена*

* билеты в продаже

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Автор: Ірина Грицик