График эвакуационных поездов на 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, Укрзализныця осуществится ряд эвакуационных рейсов: международных и внутри Украины.

Такую информацию, а также график поездов обнародовала Укрзализныця на своем сайте.

Читайте также: ДБР хочет национализировать еще 886 вагонов из России и Беларуси