График эвакуационных поездов на 7 апреля
7 апреля 2022 , 06:25Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Сегодня, 7 апреля, Укрзализныця осуществится ряд эвакуационных рейсов: международных и внутри Украины.
Такую информацию, а также график поездов обнародовала Укрзализныця на своем сайте.
Читайте также: ДБР хочет национализировать еще 886 вагонов из России и Беларуси
График эвакуационных поездов на 7 апреля
Краматорск:
- 10:00 – 274/273 Краматорск – Львов
- 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов
- 18:00 – 278/277 Краматорск – Львов
Покровск:
- 12:00 – 7933 Покровск – Пятихатки
- 13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
- 14:00 – 7935 Покровск – Пятихатки
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
Другие:
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
- 17:00 – 7731 Пятихатки – Львов
- 19:00 – 7733 Пятихатки – Львов
- 20:00 – 236/235 Черновцы – Кривой Рог
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
График международных эвакуационных рейсов на 7 апреля
Польша:
- 07:10 – 35/36 Львов – Пшемышль*
- 08:30 – 715/716 Киев – Пас-Винница* (11:25) – Пшемышль*
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 18:22 – 35/36 Одесса – Пшемышль*
- 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*
* билеты в продаже
Словакия:
- 11:35 № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп - Чиерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 18:13)
Венгрия:
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
* билеты в продаже
Чехия:
- Билеты отсутствуют
Румыния:
- 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)
Австрия:
- 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена*
* билеты в продаже
Вас это может заинтересовать – ночное обращение Зеленского за 6 апреля: смотрите видео