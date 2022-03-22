График эвакуационных рейсов на 22 марта
22 марта 2022 , 03:59Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця 22 марта совершит еще 10 эвакуационных рейсов. В частности, эвакуацию будут проводить из Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога, Одессы и Киева.
Основные направления эвакуации – Львов, Ужгород, Чоп и Хелм. Из-за усиленного комендантского часа в Киеве в поезд будут пускать только тех, кто заранее прибыл на вокзал.
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График рейсов на 22 марта
Из Харькова:
- 07:50 – №905/906 Харьков – Хелм;
- 11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород;
- 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Из Краматорска:
- 13:00 – №275/274 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №277/276 Краматорск – Львов.
Из Днепропетровской области:
- 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп;
- 11:30 – №210/209 Кривой Рог – Львов.
Дополнительные рейсы
- Одесса – Хелм – 22:32;
- Киев – Хелм – 19:13;
- Киев (Дарница) – Львов – 08:00;