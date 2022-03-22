Основні напрямки евакуації – Львів, Ужгород, Чоп та Хелм. Через посилену комендантську годину в Києві, у потяг пускатимуть лише тих, хто заздалегідь прибув на вокзал.

Зауважте У Києві та області запроваджують посилену комендантську годину на півтори доби

Графік рейсів на 22 березня

З Харкова:

07:50 – №905/906 Харків – Хелм;

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

З Краматорська:

13:00 – №275/274 Краматорськ – Львів;

16:00 – №277/276 Краматорськ – Львів.

З Дніпропетровської області:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп;

11:30 – №210/209 Кривий Ріг – Львів.

Додаткові рейси